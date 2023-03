Paganin: «Inter la più forte per organico! Ma i troppi punti persi…»

Antonio Paganin, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, si è espresso sull’Inter. L’ex calciatore ha analizzato la stagione dei nerazzurri, complicatasi dopo la sconfitta contro lo Spezia

PROBLEMI – Queste le parole di Antonio Paganin: «Una squadra come l’Inter, che io reputo per organico la più forte del campionato non riesce a manifestare la sua superiorità con le squadre di bassa classifica. Troppi punti persi hanno minato un percorso che poteva essere ben diverso, riconoscendo i meriti del Napoli. Ma una squadra del genere non dovrebbe avere questo distacco e rimanere invischiata nella lotta per un posto alla Champions League. Questa squadra ha la grandissima difficoltà a finalizzare e mettere a nudo le difficoltà di una squadra come lo Spezia. Si può sindacare sul mancato rigore trasformato, ma non si può utilizzare come alibi dovresti avere un paio di gol di vantaggio visto l’organico».