Juventus-Inter Women, le convocate di coach Guarino: gruppo di ventuno

Juventus-Inter Women in campo nel pomeriggio di domenica. Dopo la vittoria all’esordio contro il Parma, per le ragazze di Guarino ci sono le campionesse d’Italia in carica. Ventuno convocate

JUVENTUS-INTER WOMEN: LE CONVOCATE NERAZZURRE

Portieri: 12 Piazza, 22 Durante, 32 Belli Difensori: 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 29 Kristjánsdóttir Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 8 Brustia, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 34 Mihashi, 37 Colonna Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya