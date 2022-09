Ambrosini: «Inter, gol Brozovic fondamentale per 2 motivi. Handanovic…»

Massimo Ambrosini, su Dazn, ha commentato la vittoria dell’Inter al fotofinish con gol di Brozovic. L’ex giocatore oggi opinionista si è espresso anche su Handanovic

RISPOSTA − Ambrosini analizza la vittoria dell’Inter contro il Torino al 90′: «Gol Brozovic fondamentale per la classifica e psicologicamente. L’Inter era partita un po’ contratta e in difficoltà ma ha finito comunque in crescendo. Handanovic? Ha voluto dare una risposta dopo l’esclusione di mercoledì contro il Bayern Monaco. Io scettico sull’alternanza dei portieri. Per un portiere è sempre più complicato essere coinvolto in una rotazione. Il tema del portiere è puramente tecnico e non legato a leadership».