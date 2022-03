Juventus-Inter si gioca prima: Serie A in pausa ma non quella Femminile!

Juventus-Inter è lo scontro diretto più atteso dopo la sosta ma la partita si giocherà anche in questo fine settimana. Cambia solo la competizione, che in questo caso è la Serie A Femminile. Sale l’attesa per il ritorno dell’ex Guarino in casa bianconera

UNA SETTIMANA PRIMA – La Serie A vivrà il suo weekend di sosta a causa degli impegni internazionali ma in campo ci sarà comunque una squadra in maglia nerazzurra. Anzi, la partita in programma è esattamente quella che andrà in scena il 3 aprile a Torino. Solo con una settimana di anticipo. In campo Juventus-Inter di Serie A Femminile, arrivata alla sua 18ª giornata. La capolista Juventus Women (44 punti) di Joe Montemurro ospiterà la squadra dell’ex coach bianconero Rita Guarino, attualmente quinta in classifica con l’Inter Women (32). Un’impresa ben più difficile per le ragazze di Guarino di quella che toccherà all’Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus di Massimiliano Allegri la domenica successiva. Nel weekend di sosta, toccherà alla Serie A Femminile tenere alto l’interesse: Juventus-Inter è pur sempre il Derby d’Italia.