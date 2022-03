Inter con metà rosa in giro ma poco internazionale: un dettaglio del mercato che sarà

Inter poco internazionale sembra un controsenso eppure la situazione non è poi così diversa da questa. Pur avendo metà rosa costantemente in giro per il mondo, Inzaghi non può vantare l’intera formazione internazionale. E dalla panchina può pescare più gregari che alternative all’altezza dei titolari. Ciò è indicativo del livello medio della rosa nerazzurra e può rappresentare la base di partenza per le azioni correttive nel calciomercato estivo

UNO PIÙ DIECI – L’Inter di Simone Inzaghi in questa sosta internazionale perde momentaneamente undici calciatori, convocati dalle rispettive nazionali (vedi elenco completo). Tutti di movimento, però. Ed è proprio questo il paradosso internazionale della squadra nerazzurra: non avere più un portiere d’élite. L’addio di Samir Handanovic (vedi focus) alla Nazionale Slovena, in cui avrebbe fatto da dodicesimo al fuoriclasse nonché capitano Jan Oblak (Atletico Madrid), riassume bene la situazione dal 2015 in poi. E l’arrivo di André Onana, attuale numero uno del Camerun, servirà a migliorare leggermente lo status internazionale della porta nerazzurra.

Rosa internazionale da migliorare sul mercato

ROSA DA LIVELLARE – La situazione del terzetto tra i pali oggi non è ottimale. Ma lo stesso vale per le riserve nel pacchetto difensivo, che non si avvicinano minimamente al livello dei titolari. Non va poi molto meglio in mezzo al campo. Mentre a livello offensivo per ora Inzaghi ha poco da lamentarsi. Per il resto, portiere a parte, in questa sosta solo gli infortuni (Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic, oltre al recuperato Robin Gosens dopo il lunghissimo stop) e le positività al COVID-19 (Lautaro Martinez) non permettono all’Inter di avere l’intera formazione titolare in(ter)nazionale. In ottica calciomercato estivo, è bene considerare questo dettaglio: calciatori internazionali come de Vrij, ma anche come i cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez, non si rimpiazzano semplicemente con figurine o giovani promesse. La panchina va migliorata. E figuriamoci se si tratta – nuovamente – di titolarissimi da sacrificare in nome del bilancio…