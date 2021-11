Italia Under-19 Femminile, 5 calciatrici di Inter Women convocate: i nomi

La Nazionale Italiana Under-19 Femminile è pronta per il prossimo stage. L’Inter Women darà al CT Sbardella ben 5 delle 24 calciatrici chiamate. Di seguito i nomi delle nerazzurre convocate nell’Italia U19

CONVOCAZIONI ITALIA U19 – Sono cinque le calciatrici dell’Inter Women convocate nell’Italia Under-19 dal Tecnico Federale Enrico Mara Sbardella per lo stage in programma a Tirrenia (PI) dal 22 al 28 novembre. In porta Astrid Gilardi e in difesa Angela Passeri, entrambe già protagoniste in Serie A Femminile. A centrocampo Francesca Colonna e Matilde Pavan, quest’ultima già aggregata in Prima Squadra. In attacco Gaia Lonati, attualmente impegnata nel Campionato Primavera Femminile con l’Inter Women Under-19.