Inter Women-San Marino Academy 1-0 al 45′: decide Catelli

Inter Women in campo contro la San Marino Academy per la nona giornata del campionato di Serie A femminile. All’intervallo il risultato è di 1-0 a favore delle nerazzurre grazie a una rete di Anna Catelli

INTER: 21 Marchitelli; 13 Merlo, 23 Auvinen, 14 Kathellen, 6 Bartonova; 20 Simonetti, 22 Catelli, 18 Pandini; 7 Marinelli, 16 Møller, 27 Tarenzi.

A disposizione: 1 Aprile, 12 Gilardi, 2 Quazzico, 8 Brustia, 17 Debever, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 26 Pastrenge, 30 Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

SAN MARINO ACADEMY: 12 Ciccioli, 3 Montalti, 5 De Sanctis, 7 Baldini, 9 Menin, 11 Rigaglia, 15 Venturini, 21 Corazzi, 26 Chandarana, 27 Kunisawa, 45 Barbieri.

A disposizione: 1 Salvi, 4 Nozzi, 6 Micciarelli, 10 Vecchione, 14 Brambilla, 19 Di Luzio, 20 Piazza, 23 Costantini, 28 Cecchini

Allenatore: Alain Conte

Arbitro: Andrea Bordin (sez. Bassano del Grappa)

RETI: Catelli al 45′