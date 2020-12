Napoli, Osimhen ancora ai box: a rischio la gara contro l’Inter? – SM

Victor Osimhen Napoli-Atalanta

Vitor Osimhen è ancora fermo per un infortunio rimediato con la sua nazionale. Una tegola per il Napoli che potrebbe doverne fare a meno anche per la sfida contro l’Inter tra 10 giorni

Problemi per il Napoli, che questa sera sarà impegnato contro il Crotone per la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Sarà ancora indisponibile l’attaccante nigeriano Victor Osimhen che non ha ancora recuperato dall’infortunio alla spalla rimediato con la sua nazionale. Si allungano quindi i tempi di recupero e il giocatore potrebbe essere indisponibile anche per Inter-Napoli di mercoledì 16 dicembre. A riportarlo è “Sport Mediaset”.