Inter-Roma Women 1-2, le pagelle: Bonfantini gol da 7, Serturini no 5,5!

Inter-Roma Women termina 1-2. La squadra di Rita Guarino sembra vicina a ribaltare il match ma alla fine subisce il contraccolpo giallorosso. Bene Bonfantini in gol, meno l’ex Serturini. Di seguito le pagelle di Inter-Roma Women.

CETINJA 6 – La Roma è in vantaggio per gran parte della gara ma le occasioni giallorosse sono inferiori rispetto a quelle nerazzurre: l’estremo difensore interista viene chiamato in causa raramente ma quando serve risponde. Nel finale rischia di causare qualche problemino su una respinta così così dal limite dell’area.

Inter-Roma Women, pagelle: difesa

THOGERSEN 6,5 – Difende con sicurezza e crea problemi al centrocampo giallorosso: quando avanza palla al piede sulla fascia fa sempre paura.

FORDOS 6,5 – Fra le migliori del pacchetto difensivo nel primo tempo. Precisa e concentrata, aiuta a far salire la squadra in un momento in cui l’Inter non riesce a uscire dalla propria metà campo. Nel secondo tempo, forse anche a causa di un po’ di stanchezza, perde un po’ di lucidità.

BOWEN 5,5 – Prova ad evitare il raddoppio giallorosso nel finale ma fa peggio: la sua deviazione confonde Cetinja che subisce il gol. Regge il colpo giallorosso maggiormente nel primo tempo.

ROBUSTELLINI 6 – Combatte e si spende molto in mezzo al campo. Contribuisce alla manovra difensiva delle compagne, evitando il pericolo in maniera efficace.

Inter-Roma Women, pagelle: centrocampo

MILINKOVIC 6 – Serata ad intermittenza: si fa battere in alcuni duelli a centrocampo e non sempre accompagna l’azione per creare superiorità numerica.

CSISZAR 6 – Nel primo tempo meno in partita come il resto delle sue compagne che faticano a trovare varchi. Nei secondi 45′ lavora meglio, fino a quando l’infortunio non la costringe e uscire prima del 90′.

Dall’82’ PEDERSEN S.V. –

MAGULL 6- – Dimostra la sua solita competenza e partecipazione a centrocampo ma risulta meno reattiva in area di rigore. Sull’1-1 si mangia un gol che avrebbe potuto cambiare la storia della partita.

Inter-Roma Women, pagelle: attacco

BONFANTINI 7 – Molto lavoro sporco, sulla fascia nerazzurra che sembra funzionare meglio. Risponde con un gol che fa sognare tifosi e compagne e che avrebbe potuto avere un peso non indifferente!

Dal 76′ BUGEJA S.V. –

CAMBIAGHI 6 – Il duello con Linari non è fra i più semplici. Combatte tanto, dimostrando forza e intraprendenza sulla fascia destra: dal suo piede arrivano tutte le occasioni più pericolose e interessanti. Pecca di un po’ di frenesia e poca precisione. Peccato, si sarebbe meritata un gol.

SERTURINI 5,5 – Serata non brillantissima, forse bloccata dall’emozione per la sfida dell’ex. Nel primo tempo partecipa poco alla manovra nerazzurra, nel secondo è costretta ad uscire per infortunio.

Dal 61′ POLLI 6 – Entra subito dopo il gol nerazzurro del pareggio e dimostra di poter aiutare le compagne a ribaltare la sfida. Molte idee interessanti e un atteggiamento propositivo non sono abbastanza per riuscire nella missione.

Inter-Roma Women, pagelle: coach

GUARINO 6 – I cambi sembravano darle ragione anche stasera ma un pizzico di sfortuna, con stanchezza e calo di concentrazione, rovinano una serata che poteva rivelarsi molto positiva. Resta una buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo, ma poca incisività negli ultimi passaggi.