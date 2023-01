Inter-Como Women 1-1 al 45′: le nerazzurre vanno sotto ma Polli pareggia subito

Inter-Como Women per la 14ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 1-1. La squadra di Guarino va sotto, poi accorcia le distanze dopo due minuti con Polli. Di seguito il report del primo tempo di Inter-Como Women.

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Inter-Como Women iniziano con ritmi bassi per entrambe le squadre. La squadra ospite riesce a sbloccare la partita al 21‘ grazie a una ripartenza in contropiede di Vlada Kubassova. Quest’ultima serve un pallone in mezzo per Matilde Pavan che spiazza Francesca Durante e segna lo 0-1. Fortunatamente l’Inter Women accorcia subito le distanze con un’azione ideata da Tabitha Chawinga. È Elisa Polli, però, al 23′ a firmare l’1-1 nerazzurro. Dopo il gol che pareggia i conti, le interiste continuano a distendersi in avanti. Dopo solo un minuto, infatti, al 24′, Chawinga serve un’altra palla a Ghoutia Karchouni. Questa volta, però, la chiusura di Lucia Pastrenge salva il Como. Il primo tempo di Inter-Como Women si chiude sull’1-1.

Inter-Como Women – Tabellino

1 INTER – COMO 1

Marcatrici: Pavan (C) al 21′, Polli (I) al 23′.

INTER WOMEN (4-2-3-1): 22 Durante; 13 Merlo, 19 Alborghetti, 29 Kristjánsdóttir, 14 Robustellini; 34 Mihashi, 6 Santi; 11 Chawinga, 5 Karchouni, 33 Ajara Njoya; 9 Polli.

A disposizione: 1 Gilardi, 12 Piazza, 8 Brustia, 10 Bonetti, 17 Fordos, 18 Pandini, 25 Thøgersen, 27 Csiszar, 35 Calegari.

Coach: Rita Guarino.

COMO (4-3-3): 12 Korenciova; 6 Brenn, 24 Rizzon, 2 Lipman, 8 Borini; 16 Karlernas, 18 Hilaj, 5 Pastrenge; 58 Kubassova, 23 Pavan, 10 Beil.

A disposizione: 40 Ruma, 11 Rigaglia, 14 Cecotti, 19 Di Luzio, 21 Picchi, 27 Kravets, 30 Zanoli, 77 Linberg.

Coach: Sebastian De La Fuente.

ARIBTRO: Ettore Longo della sezione di Cuneo. Assistenti: Massimiliano Starnini della sezione di Viterbo e Matteo Nigri della sezione di Trieste. Quarto ufficiale: Gennaro Decimo della sezione di Napoli.

NOTE – Ammonizione: Lipman (C) al 45′. Recupero: 1′ (PT).