Guarino: «Inter Women, attraversato grosse difficoltà. Vittoria dia coraggio»

Inter Women ha ritrovato la vittoria, con l’1-0 ai danni della Roma di ieri pomeriggio (vedi highlights). Coach Guarino analizza la partita a Inter TV, segnalando i tanti problemi avuti di recente.

RISCATTO – Inter-Roma si è recuperata ieri perché le ragazze di Rita Guarino avevano avuto problemi col COVID-19. Questo il suo commento: «Serviva ritrovare nell’interezza il gruppo squadra, perché abbiamo attraversato un momento di grossa difficoltà che non è solo il campo e bisogna tenerne conto. Sono molto contenta per le ragazze perché hanno dimostrato grande spirito di squadra, una squadra che se lotta insieme può ottenere risultati come questo. Stiamo crescendo».

GESTITO – Guarino analizza Inter Women-Roma: «Nel primo tempo abbiamo rinunciato un po’ a giocare, abbiamo cercato di chiudere a loro gli spazi e quando avevamo la palla l’abbiamo mal gestita. Nel secondo tempo abbiamo chiesto alle ragazze più coraggio e di mettere in campo le loro qualità. Così han fatto, dimostrando che si può giocare a certi livelli. La Roma è una candidata al titolo o comunque alla vetta della classifica. Questa è una vittoria che ci deve dare il coraggio anche per le prossime partite, fiducia e consapevolezza».

Fonte: inter.it