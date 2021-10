Serie A, dopo Lazio-Inter da guardare il Napoli e Juventus-Roma: le partite

Sabato amarissimo per l’Inter, che ha perso per la prima volta in Serie A ed è finita a -5 dal Milan. All’indomani del 3-1 subito dalla Lazio (vedi highlights) oggi c’è da guardare il Napoli, fin qui a punteggio pieno, e Juventus-Roma coi bianconeri prossimi avversari domenica prossima.

Cagliari-Sampdoria domenica 17 ottobre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Empoli-Atalanta domenica 17 ottobre ore 15 – diretta streaming DAZN

Genoa-Sassuolo domenica 17 ottobre ore 15 – diretta streaming DAZN

Udinese-Bologna domenica 17 ottobre ore 15 – diretta streaming DAZN

Napoli-Torino domenica 17 ottobre ore 18 – diretta streaming DAZN

Juventus-Roma domenica 17 ottobre ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Venezia-Fiorentina lunedì 18 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Spezia-Salernitana 2-1 39′ Simy (SA), 51′ Strelec, 76′ Kovalenko

Lazio-Inter 3-1 12′ rig. Perisic (I), 64′ rig. Immobile, 81′ Felipe Anderson, 91′ S. Milinkovic-Savic

Milan-Verona 3-2 7′ Caprari (V), 24′ rig. Barak (V), 59′ Giroud, 76′ rig. Kessié, 78′ aut. Gunter

CLASSIFICA SERIE A

Milan 22 *

Napoli 21

Inter 17 *

Roma 15

Lazio 14 *

Fiorentina 12

Juventus 11

Atalanta 11

Bologna 11

Empoli 9

Torino 8

Udinese 8

Verona 8 *

Sassuolo 7

Spezia 7 *

Sampdoria 6

Genoa 5

Venezia 5

Salernitana 4 *

Cagliari 3

* una partita in più