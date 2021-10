VIDEO – Milan-Verona 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Verona, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ANCORA UNA RIMONTA – Milan-Verona 3-2 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Il Milan vede i fantasmi, ma poi ribalta il risultato nella ripresa. Dopo due settimane che hanno visto i rossoneri perdere in rapida successione Mike Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz l’inizio è shock: il Verona passa al 7′ con Gianluca Caprari dimenticato centralmente dalla difesa. Su un cross da sinistra c’è un contatto fra Nikola Kalinic e Alessio Romagnoli, con l’attaccante che allarga la gamba e colpisce il difensore. Per l’incerto arbitro Alessandro Prontera è rigore, il VAR non lo richiama e Antonin Barak fa 0-2 al 24′. Il Verona, mai vittorioso al Meazza nella sua storia, arretra troppo e al 59′ Olivier Giroud di testa la riapre su cross di Rafael Leao. I rossoneri chiedono più volte un rigore, ci riescono a un quarto d’ora dal termine per un presunto contatto fra Marco Davide Faraoni e Samu Castillejo. Anche qui molte discussioni e l’arbitro Prontera apparso abbastanza inadatto alla circostanza. Dal dischetto stavolta Franck Kessié segna, spiazzando il portiere. Passano due minuti (78′) e su un innocuo cross dalla destra di Castillejo fa una follia allucinante Koray Gunter: autogol e rimonta del Milan completata.

Video con gli highlights di Milan-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.