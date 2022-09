FOTO − Brustia esulta dopo Sampdoria-Inter Women: «Umiltà e orgoglio!»

L’Inter Women ha ottenuto la terza vittoria nelle prime quattro partite di Serie A Femminile. Partenza super della squadra di Guarino che è in testa da sola. La felicità di Brustia

SODDISFAZIONE − Martina Brustia è entrata nella ripresa di Sampdoria-Inter Women entrando bene con il giusto atteggiamento. L’Inter si conferma una squadra molto in palla, tant’è che a Bogliasco ha ottenuto la terza vittoria in quattro partite di campionato e balzando da sola in testa alla classifica, a quota 10 punti. La centrocampista ha pubblicato un post su Instagram in merito alla grande vittoria.

Le nerazzurre hanno trionfato con le reti di Bonetti e Chawinga.