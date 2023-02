Durante, comportamento esemplare! Premiato il portiere dell’Inter Women!

Durante, impegno e dedizione dentro e fuori dal campo. Grazie al suo impeccabile comportamento il portiere dell’Inter Women si aggiudica un premio nel mese di gennaio. Di seguito le informazioni riportate sul sito ufficiale della FIGC.

BRAVURA – Il contribuito di Francesca Durante all’interno del gruppo dell’Inter Women è fondamentale e il portiere nerazzurro l’ha dimostrato più volte nel corso di questa stagione. Una delle ultime volte in cui la sua manona si è rivelata provvidenziale è stato proprio nel derby dello scorso gennaio (vedi intervista). Quando, sul risultato ancora pericolosamente aperto, l’estremo difensore interista è riuscito a parare un rigore alla rossonera Asllani. La bravura in porta di Durante acquista un valore superiore se si scava nella sua vita privata. Il portiere dell’Inter Women, infatti, oltre che sul campo insieme alle proprie compagne, è impegnato anche negli studi, precisamente nel campo dell’ingegneria elettronica biomedica.

PREMIO – Per questo e per altri motivi, Durante ha vinto l’eBay Values Award del mese di gennaio. Il premio viene assegnato mensilmente alla calciatrice di Serie A che più si distingue per il suo comportamento. Come spiega la FIGC Femminile, sul proprio sito ufficiale, nell’assegnazione del premio la giuria valuta l’impegno, il coraggio, il sacrificio ma anche la correttezza nell’ambito sportivo. E, inoltre, prende in considerazione anche la sfera personale, costituita dai legami familiari e amicali, l’impegno sociale e le posizione su temi di rilievo. Ogni vincitrice del premio può intraprendere dei percorsi formativi organizzati da SDA Bocconi School of Management di Milano e dal prof. Dino Ruta, Direttore Sport Knowledge Center. La formazione didattica consiste in un approccio innovativo del tema dell’apprendimento e delle carriere degli atleti.

