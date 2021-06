De La Fuente: «Grazie Inter, sempre parte di me. Tante soddisfazioni»

Sebastian De La Fuente – ex allenatore dell’Inter Women e attuale allenatore della formazione femminile Primavera – lascia ufficialmente la società dopo cinque anni. Lo stesso tecnico ha voluto ringraziare tutti con un bel messaggio sul suo profilo Instagram ufficiale.

PERCORSO E SODDISFAZIONI – Sebastian De La Fuente ha voluto ringraziare l’Inter e tutto lo staff dopo i cinque anni da allenatore tra la Prima Squadra femminile (con la quale ha centrato la promozione in Serie A da imbattuto) e la Primavera femminile. Queste le sue belle parole: «Dopo cinque anni incredibili si interrompe oggi il mio percorso insieme all’Inter. È stata un’esperienza piena di soddisfazioni. Voglio ringraziare tutte le giocatrici, gli staff tecnici e medici, i dirigenti e i magazzinieri che mi hanno accompagnato, sostenuto, hanno creduto in me e mi hanno fatto diventare un allenatore migliore. Grazie Inter, sei sempre parte di me. Forza e arrivederci».

