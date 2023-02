Alborghetti: «Inter Women, la 2ª fase sarà tutta un’altra storia! Il Gol? Istinto!»

Alborghetti, autrice del terzo gol in Inter-Fiorentina Femminile (vedi report), risponde ai microfoni di Inter TV al termine della sfida. Di seguito le dichiarazioni del capitano dell’Inter Women.

DARE TUTTO – Lisa Alborghetti interviene nel post-partita di Inter-Fiorentina Femminile. Così il capitano dell’Inter Women risponde ai microfoni di Inter TV: «Sapevamo che era importante fare punti e dimostrare quello che sappiamo fare. Bisogna continuare così. Adesso affronteremo una seconda fase in cui daremo tutto ciò che c’è da dare. Noi pensiamo partita dopo partita. Non ci siamo fatti delle prospettive. Dovevamo arrivare alla seconda fase con più punti possibili e lo abbiamo fatto, pur lasciando qualche punto indietro. Ma sicuramente adesso sarà tutta un’altra storia. La semifinale di Coppa Italia Femminile contro la Juventus? Alla semifinale si va per vincere, quindi sicuramente metteremo tutto quello che abbiamo. Essendo due partite, fra andata e ritorno, ci sarà da gestirla bene ma ovviamente daremo tutto. Il gol? Ero lì, è stato istinto!». Così Alborghetti sui prossimi impegni in campo dell’Inter Women.