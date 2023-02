Gasperini: «Non prendiamo gol in contropiede, con l’Inter vincevamo»

Oggi è la vigilia di Milan-Atalanta, scontro diretto di campionato per la zona Champions League. Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa del match e delle partite precedenti contro le big, tra cui l’Inter.

SCONTRI DIRETTI – Gian Piero Gasperini non è felice delle rimonte subite, l’allenatore dell’Atalanta ha parlato così della partita con il Milan in conferenza stampa: «Affrontare i campioni d’Italia è una grande motivazione, non solo per la classifica. Noi però dobbiamo giocare al meglio contro tutte le squadre del nostro campionato, non solamente con le big. In casa abbiamo un ruolino di marcia inferiore rispetto alle partite in trasferta, ma questo è difficile da spiegare. Non è vero che prendiamo sempre gol in contropiede, perché nel girone d’andata con il Milan vincevamo, anche con l’Inter, con il Napoli. Credo che rispetto a prima con la Lazio o con la Juventus abbiamo fatto buone partite e spero di poter continuare in questo trend con le big».