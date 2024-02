VIDEO – Milan-Inter Primavera (1-1): gol e highlights del match

Milan-Inter Primavera finisce con il risultato di 1-1 e permette ai nerazzurri di mantenere intatta la distanza dai rossoneri. Gli highlights e i gol della ventitreesima giornata.

IMBATTUTI – Milan-Inter Primavera finisce per 1-1, forse con qualche rimpianto per i nerazzurri partiti a mille durante la partita. Issiaka Kamate ha aperto le danze con una perla a giro da fuori area al minuto 3, portando la squadra di Cristian Chivu in vantaggio. L’Inter non è riuscita a mantenere il momentaneo risultato per tanto tempo, perché Francesco Camarda con un’azione di potenza in solitaria si è inserito in area di rigore e ha tirato una bordata sotto la traversa della porta protetta da Paolo Raimondi. Nella ripresa domina per gran parte del tempo l’Inter, ma non trova il guizzo giusto per colpire e dare il definitivo colpo di grazia ai ragazzi di Ignazio Abate. La distanza tra le due squadre in classifica rimane di 11 punti, il primo posto dei Chivu Boys è al sicuro e nessuno lo scalfisce in questo weekend.

MILAN-INTER − GLI HIGHLIGHTS