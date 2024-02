Sabatini: «Inzaghi, una bravura con l’Inter! E acquisti raramente sbagliati»

In attesa di scendere in campo a Lecce domani, Inzaghi cerca soluzioni per l’Inter che avrà qualche assenza in più del solito (Sommer e Thuram). Per Sabatini non sarà un problema: l’allenatore sa come gestire le difficoltà.

LE CAPACITÀ – Sandro Sabatini, a Radio Sportiva, fa un paragone fra questa stagione dell’Inter e il 2022-2023: «L’anno scorso puntavano il dito su Simone Inzaghi i tifosi e anche Giuseppe Marotta a un certo punto, non i giornalisti. Che sono sempre stati buoni con Inzaghi, perché hanno visto che era sempre chiamato a smontare e rimontare una squadra. Attenzione: un conto è quando ti vendono Romelu Lukaku e non comprano nessuno, uno quando prendono Edin Dzeko una volta e Lukaku un’altra. Io Marcus Thuram non lo conoscevo, ma è meglio di Dzeko e Lukaku. Non è importante chi vendi, ma chi compri per sostituirlo. Achraf Hakimi è andato via, Denzel Dumfries non vale Hakimi ma hai trovato Matteo Darmian che è un equilibratore tattico che può giocare a destra o sinistra, a centrocampo o in difesa: è un giocatore di grandissima utilità».

DOPPIO PROTAGONISTA – Sabatini parla di come all’Inter si sia riusciti a fare tanto e a tutti i livelli: «La bravura di Inzaghi è aver tenuto lo spogliatoio e fatto una squadra che gioca con piacere, ma la bravura è anche della società. L’Inter gli ultimi acquisti li ha sbagliati raramente, li ha sbagliati con Antonio Conte su Arturo Vidal e Valentino Lazaro o quando ha ascoltato Inzaghi su Felipe Caicedo, ma negli ultimi anni ha collezionato solo acquisti azzeccati. Ultima cosa: io non so più che dire con i tifosi interisti che si lamentano di quello che dicono. Io dico che l’Inter è la squadra nettamente più forte e Inzaghi sta facendo un buon lavoro: non mi sembra essere critico».