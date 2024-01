Torino-Inter Primavera 1-0, il tabellino della partita di Coppa Italia

È terminata da pochi minuti la gara tra Torino e Inter Primavera con il punteggio di 1-0. Il match di oggi, andato in scena al campo “Valentino Mazzola” è stato valido per i quarti di finale in vista anche del passaggio alle semifinali di Coppa Italia.

FUORI – L’Inter di Christian Chivu, così come la prima squadra, dice addio con anticipo alla Coppa Italia. L’Inter Primavera infatti, ha perso 1-0 i quarti di finale contro il Torino dicendo addio così alla possibilità di giocarsi il secondo trofeo stagionale. I nerazzurri, dopo un primo tempo in equilibrio, proprio allo scadere dei primi quarantacinque minuti di gioco subisce il gol di Ciammaglichella arrivato in extremis. Il secondo tempo si è chiuso a reti bianche ma i granata sono stati bravi a reggere il vantaggio iniziale. Per l’Inter Primavera quella di oggi è la prima sconfitta in questa stagione.

TORINO INTER PRIMAVERA 1-0 – IL TABELLINO

Torino (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Dellavalle, Mendes, Muntu; Dalla Vecchia, Ruszel, Ciammaglichella (69′ Silva); Savva (90′ Longoni), Gabellini (69′ Franzoni), Njie.

In panchina: Bellocci, Rettore, Acar, Dell Aquila, Perciun, Bonadiman, Keita, Marchioro.

Allenatore: Giuseppe Scurto.

Inter (4-3-3): Raimondi; Aidoo (70′ Nezirevic), Stante (61′ Stankovic), Matjaz, Motta (70′ Cocchi); Akinsanmiro, Bovo (86′ Stabile), Berenbruch; Kamate, Spinacce, Quieto (61′ Sarr).

In panchina: Calligaris, Vedovati, Ricordi, Mazzola, Diallo, Alexiou.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Sig. Allegretti (Schirinzi; Meraviglia)

Ammoniti: Mendes (T), Spinaccè, Aidoo (I).

Recupero: 0 pt; 5’st.

Note: Matteo Cocchi unico 2007 in campo.