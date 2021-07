Stankovic titolare in Eredivise? Il Volendam cerca il portiere dell’Inter

Filip Stankovic, portiere titolare dell’Inter Primavera, ha delle avances dall’Olanda. Il Volendam dell’ex nerazzurro Jonk, come riporta NH Nieuws, è alla ricerca di un nuovo numero uno

CERCASI PORTIERE − Il club olandese del Volendam è alla ricerca di un portiere affidabile che possa diventare il titolare della prossima stagione. Dopo gli addii Nordin Bakker e Joey Roggeveen, il club allenato dall’ex Inter Wim Jonk è a caccia di un nuovo numero uno. Come riporta il giornale olandese NH Nieuws, il Volendam avrebbe messo gli occhi sul portiere della Primavera nerazzurra, nonché figlio d’arte, Filip Stankovic. Il giocatore, classe 2002, potrebbe lasciare l’Inter in prestito per giocare da titolare in Eredivise.