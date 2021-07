Inter, il Brugge vuole il giovane talento Persyn: si tratterebbe di un ritorno

Il giovane talento Persyn potrebbe lasciare l’Inter per ritornare al Brugge. L’ala destra, come riporta il giornale belga Gazet van Antwerpen, può fare subito le visite mediche

RITORNO − L’Inter potrebbe cedere il giovane Tibo Persyn al Brugge. Il talento belga, di proprietà dell’Inter, ha un contratto in scadenza nel 2024. Arrivato all’Inter, proprio dal club belga nel 2018, l’ala destra ha giocato complessivamente quest’anno 10 partite nella Primavera nerazzurra, senza mai trovare la via del gol. Come riporta il giornale belga Gazet van Antwerpen, il giocatore sarebbe pronto a ritornare in patria per fare le visite mediche. L’obiettivo del club belga è quello di ottenere giovani talenti grezzi ad un prezzo basso per poi rivenderli ad un prezzo maggiore.