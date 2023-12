Monza-Inter Primavera 1-1, pagelle: Cocchi disastro 5, Stankovic 6.5

L’Inter Primavera pareggia ancora con il Monza con il risultato di 1-1. Segna Stankovic un gol fantastico 6.5, Cocchi invece è un disastro da 5. Le pagelle della tredicesima giornata di campionato.

Raimondi 6: Subisce un solo tiro in porta sul finale da Marras, para. Sul gol di Antunovic non è assolutamente responsabile.

Monza-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Nezirevic 6.5: Sfrutta benissimo il suo fisico, controlla perfettamente la fascia ed è veloce in sovrapposizione per lasciare spazio a De Pieri.

Guercio 6: Buon rientro dal primo minuto per Tommaso. Alla prima in stagione non fa rimpiangere la panchina di Stante.

Matjaz 6: Sfortunatissimo, poco prima del gol segnato dall’Inter si fa male ed è costretto a uscire.

– dal 28′ Alexiou 6: Entra dopo il gol del Monza, non rischia nulla ma non ha coraggio e non si fa avanti nel momento di massima spinta nerazzurra.

Cocchi 5: Il gol del Monza è principalmente responsabilità sua. Difficile capire se colpisca lui o se si fa sovrastare di testa dall’avversario. Comunque perde il duello in aria e la palla arriva sui piedi di Antunovic.

Monza-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Akinsanmiro 6.5: L’unico a centrocampo che dà maggiore velocità alla manovra, diventata molto lenta con il passare del tempo.

Stankovic 6.5: Segna un gol straordinario, che ricorda di primo impatto il padre. Gestisce però il pallone in maniera troppo lenta, non velocizza il gioco e Chivu lo fa notare spesso dalla panchina.

Berenbruch 5.5: Partita anonima, conclusa con una sostituzione prima del previsto. Chivu gli preferisce Di Maggio nella ripresa.

– dal 56′ Di Maggio 6: Il possesso palla dell’Inter è sterile, si unisce ai compagni in questa melina e non dà niente di più.

Monza-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Sarr 5.5: Poco presente nel gioco, la fascia non è il suo posto e si vede. Dovrebbe essere spostato al centro per giocare anche spalle al portiere.

Zuberek 5.5: Otto partite in stagione, zero gol segnati. Questo è tutto ciò che serve per giudicarlo. Ad inizio secondo tempo da solo di testa non colpisce nel modo giusto su un cross preciso sul primo palo di Cocchi.

– dal 56′ Spinacce 6: Fa meglio di Zuberek, protegge qualche pallone in più ma non è niente di eccezionale.

De Pieri 6: Nei primi minuti è il più pericoloso, punge la difesa del Monza e la sua velocità mette in difficoltà gli avversari. Si spegne dopo poco tempo, troppo poco forse.

– dal 56′ Quieto 6: Lontano parente di quello visto a inizio stagione. La forma fisica è in notevole calo, le panchine ne sono forse una conseguenza.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 5: La squadra non riesce a reagire al gol subito al primo tiro in porta di Antunovic. Partenza ad altissimi ritmi, rete di Stankovic ma lì si ferma la partita dell’Inter. Il resto dei minuti è un susseguirsi di passaggi orizzontali, lenti, poco efficaci e mai pericolosi per la difesa del Monza. Il secondo tempo è un disastro in termini di gioco e può valere il primo posto in campionato. Sei pareggi nelle ultime sette partite, il ruolino di marcia è negativo.