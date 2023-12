Inter Primavera frenata dal Monza, vetta in bilico. Ma rigore negato

Si chiude 1-1 Monza-Inter, partita della tredicesima giornata del Campionato Primavera 1. Dopo il primo tempo, concluso con lo stesso punteggio, non ci sono grandi occasioni ma un rigore negato a Sarr. Da capire se rimarrà il primato in classifica.



MONZA-INTER PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Cristian Chivu non è inevitabilmente contento per l’approccio nella ripresa, visto che il Monza si chiude dietro e di spazi non ce ne sono. Tanto che al 57′ l’Inter opera un triplo cambio: fuori Thomas Berenbruch, Giacomo De Pieri e Jan Zuberek per Luca Di Maggio, Daniele Quieto e Matteo Spinaccè. Non c’è tantissimo gioco, gli ospiti girano palla senza trovare varchi. Ma al 69′ è evidente l’errore dell’arbitro Matteo Canci che ignora un intervento di Leonardo Colombo su Amadou Sarr che era da rigore. Ancora Inter al 77′, con azione simile allo 0-1: il subentrato Quieto serve ai venti metri Aleksandar Stankovic, destro secco e palla fuori di pochissimo. Un minuto dopo Colombo alza bandiera bianca, non al meglio. Il Monza, sempre chiuso dietro, si fa vedere solo all’87’ con Tommaso Marras che dalla destra fa partire un sinistro sul primo palo messo in corner da Paolo Raimondi. Nei quattro minuti di recupero diversi palloni messi in area, ma senza esito. E la vetta della classifica ora è in bilico.

MONZA-INTER PRIMAVERA 1-1

Gol: 27′ Stankovic (I), 35′ Antunovic.