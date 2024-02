Milan-Inter Primavera 1-1, pagelle: Kamate impressionante 8, un flop!

L’Inter pareggia col risultato di 1-1 contro il Milan e resta in testa al Campionato Primavera 1. Su tutti si distingue Kamate, autore del gol. C’è un flop a centrocampo. Le pagelle della gara andata in scena al Centro Sportivo Peppino Vismara.

Raimondi 7: Il “no” secco a Zeroli nel secondo tempo è ancora negli occhi di tutto. Ma salva il risultato anche nella prima frazione di gioco. Interventi sicuri e decisivi per il risultato finale del match.

Milan-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 7,5: Dà l’impressione di essere il più attento e preparato del pacchetto difensivo. Non lascia troppi spazi agli avversari e dialoga bene coi compagni sulla fascia destra.

Stante 6: Eccessiva leggerezza sul gol subito per opera di Camarda. Riesce comunque a portare a termine il proprio compito per il resto della gara.

Alexiou 6,5: Ottimi salvataggi in area di rigore e anche potenzialmente pericolo in fase offensiva. Prova l’incornata di testa ma non trova bene il pallone.

Cocchi 6: Controlla la fascia sinistra a dovere, dalle sue parti non arrivano pericoli.

Milan-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Akinsanmiro 7,5: Prova di forza e di intelligenza questo pomeriggio. A centrocampo dà una grande mano, come anche in fase di impostazione. Letale in ripartenza, bravo a proporsi in area di rigore.

– dal 67′ Di Maggio 6: Buon approccio alla gara

Stankovic 5,5: Risulta quasi scollato dal gioco nerazzurro. Compie una serie di errori nei passaggi e spesso non si fa trovare sul pezzo. Serata non particolarmente positiva.

Berenbruch 6,5: Svolge adeguatamente i compiti a centrocampo ma non solo. Si fa trovare in ogni parte del campo, vincendo duelli importanti.

Milan-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 8: Spirito libero e indomabile. Gli bastano solo tre minuti per seminare panico fra gli avversari. Velocità, precisione, idee intelligenti. Non c’è solo il gol, soprattutto nel primo tempo è essenziale in fase di ripartenza.

– dal 77′ Zanchetta: S.V.

Spinacce 6: Del pacchetto offensivo nerazzurro è il meno pericoloso ed efficace ai fini realizzativi.

– dal 61′ Owusu: S.V.

Quieto 7: Si intende alla perfezione con Kamate e insieme producono una serie di azioni davvero interessanti. Si propone sempre in area di rigore e va vicinissimo al gol in più occasioni.

– dal 77′ Mosconi: S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 6,5: Il gioco nerazzurro è davvero apprezzabile e piacevole da vedere. L’Inter spinge tanto ed ha un potenziale evidentemente superiore rispetto ai rossoneri. Il risultato finale non rispecchia completamente l’andamento della gara, peccato non essere riusciti a tornare in vantaggio. Quest’oggi i cambi non riescono ad incidere, ma restano ottime risposte dai titolari.