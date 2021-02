Milan-Inter già oggi ma è Campionato Primavera 1: le formazioni ufficiali!

Milan-Inter tra poco in campo ma non si tratta di Serie A. Appena comunicate le formazioni che si sfideranno a Milano – presso il Centro Sportivo “Vismara” – a partire dalle ore 15.00. Si tratta della partita valida per la 10ª giornata del Campionato Primavera 1. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter

MILAN UNDER 19 (4-3-3): 1 Jungdal; 2 Stanga, 5 Tahar, 6 Michelis, 3 Oddi; 8 Mionic, 4 Brambilla (C), 7 Di Gesù; 10 Olzer, 9 Tonin, 11 Roback.

A disposizione: 12 Moleri, 22 Pseftis; 13 Obaretin, 14 Kerkez, 15 Filì, 16 Cretti, 17 Bright, 18 Saco, 19 Grassi, 20 Robotti, 21 El Hilali, 23 Nasti.

Allenatore: F. Giunti

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Lorenzo Moretti L, 4 Kinkoue, 5 Andrea Moretti, 3 Vezzoni; 7 Wieser, 6 Sangalli, 8 Casadei; 10 Oristanio; 9 Fonseca, 11 Satriano.

A disposizione: 12 Rovida, 21 Basti; 13 Tonoli, 14 Sottini, 15 Dimarco, 16 Squizzato, 17 Mirarchi, 18 Peschetola, 19 Lindkvist, 20 Iliev, 22 Akhalaia, 23 Bonfanti.

Allenatore: A. Madonna