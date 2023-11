Inter Primavera, quattro giocatori non a disposizione di Chivu: i motivi

Chivu ha dovuto rinunciare a quattro giocatori per Atalanta-Inter Primavera, in campo in questi minuti per la sfida del campionato di Primavera 1 (qui il LIVE)

CONDIZIONI – Giacomo Stabile, Aleksandar Stankovic, Thomas Berenbruch e Elisha Owusu non sono a disposizione di Chivu per la sfida dell’Inter Primavera contro l’Atalanta. Il difensore è stato aggregato alla prima squadra, impegnata domani sera a Torino contro la Juventus. Stankovic invece è fermo precauzionalmente per un fastidio al ginocchio. Per Berenbruch problemi muscolari, Da valutare anche le condizioni di Owusu. Vedremo se torneranno a disposizione per la sfida di Youth League contro il Benfica di mercoledì.