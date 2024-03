Inter-Lecce Primavera 0-1, pagelle: Chivu da 4. Cocchi fa anche peggio

L’Inter Primavera perde con il risultato di 1-0 contro il Lecce. Beffa per Cristian Chivu, che compie un completo disastro. Voto 4 in pagella, ma c’è chi ha fatto peggio. Cocchi merita 3 dopo due clamorosi errori.

Raimondi 6: Mai chiamato ad interventi significativi. Sul calcio di rigore intuisce l’angolo, però il tiro di Burnete è perfetto. Forte e preciso all’angolino.

Inter-Lecce Primavera, pagelle – DIFESA

Miconi 5.5: Non dà la spinta che solitamente offre Aidoo, così Kamate non ha lo spazio per avere la meglio sugli avversari. Piuttosto timido.

Stante 6: Sicuro e mai in difficoltà contro Burnete, che solo una volta fa paura ad inizio partita. Gli prende le misure e lo sovrasta.

Alexiou 6.5: Semplicemente dominante! Non sbaglia un singolo intervento e chiude l’impossibile fino all’espulsione di Winkelmann. Rischia l’autogol in un frangente, unico neo del suo match.

Motta 6: Chiude il primo tempo con un’ingenua ammonizione, che lo condanna alla sostituzione immediata.

– dal 46′ Cocchi 3: Un disastro assoluto, dal primo al suo ultimo minuto in campo. Con il braccio alta salta in area di rigore e regala il rigore al Lecce. Dal 74′ al 75′ prende due ammonizioni e si fa cacciare compromettendo la partita dell’Inter.

Inter-Lecce Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Akinsanmiro 6: Si affida spesso alla qualità di Kamate e gioca per lo più nella zona sinistra del campo. Manca il guizzo vincente.

– dal 64′ Di Maggio 5.5: Lento con la palla al piede, non entra in area di rigore e non si crea la chance per arrivare al tiro.

Stankovic 5: Sbaglia il rigore calciandolo malissimo, appassisce come un vecchio fiore e non riesce più a salire in cattedra.

Berenbruch 6.5: Da un suo inserimento con successivo cross nasce il calcio di rigore per l’Inter. Sempre pericoloso ed in movimento, arriva spesso nell’area avversaria sia con che senza palla.

Inter-Lecce Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 4.5: Non è mai dentro al gioco, qualche dribbling sporadico ma gli si chiede sicuramente di più. Nascosto sulla fascia.

– dall’82’ Mosconi S.V.

Owusu 6.5: Al centro non ha gli spazi di cui avrebbe bisogno per esprimersi. Comunque ci mette impegno e fa meglio dei compagni, sfiorando anche la rete nel primo tempo di destro.

Quieto 6: Sfrutta a dovere un passaggio da terra di Owusu, scarta Borbei ma gli viene salvato il gol sulla linea da Russo. Sfortunato e poco incisivo davanti alla porta.

– dal 46′ Spinacce 5: Non tocca un pallone, o meglio sembra che non sia proprio entrato in campo. Anche in coppia con Sarr non trova le misure ed è completamente nullo.

– dal 64′ Sarr 5.5: Fisicamente è più presente, mette in difficoltà il Lecce ma non crea alcuna occasione da gol. Avrebbe dovuto fare di più.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 4: Non ne fa una giusta. In superiorità numerica per più di 40 minuti non mette spalle al muro il Lecce: la sua squadra domina il possesso in maniera sterile, non crea nessun pericolo e rende la vita facile agli avversari. McJannet e Burnete mettono molta più paura a Raimondi che tutti gli attaccanti nerazzurri. La ciliegina sulla torta è Cocchi al 46′, che in poco meno di mezz’ora regala un rigore e si fa cacciare dall’arbitro. La Roma può tornare a -1, cinque partite senza vittorie e situazione molto grave.