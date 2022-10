Inter-Atalanta Primavera 0-1 al 45′: Calligaris pasticcia, De Nipoti segna

Inter-Atalanta Primavera in campo per la 6ª giornata del Campionato Primavera 1 allo stadio Ernesto Breda a Sesto San Giovanni (MI). La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio dei bergamaschi per 0-1. Di seguito il report del primo tempo di Inter-Atalanta Primavera.

NB: Segui Inter-Atalanta Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Inizia a ritmi alti il match del Breda, con l’Atalanta che crea e l’Inter che prova a ripartire. Nei primi minuti però arriva l’occasione del gol prima con Enoch Owusu e poi con Simone Bonavita. Nessuno dei due riesce però a trovare la rete. Altra occasione sempre per i ragazzi di Chivu con Jacopo Martini, il cui destro non supera però Piotr Pardel. La prima occasione per l’Atalanta arriva al ventesimo, con una conclusione al volo di sinistro di Endri Muhameti. Col passare dei minuti, la partita si fa sempre più fisica. Al 38′ Tommaso De Nipoti porta in vantaggio i bergamaschi grazie a un pasticcio di Alessandro Calligaris. Primo tempo che termina con i bergamaschi in vantaggio.

Inter-Atalanta Primavera – Il tabellino

INTER-ATALANTA 0-1 AL 45’

Gol: 38′ De Nipoti (A)

INTER U19 (4-3-3): 21 Calligaris; 27 Dervishi, 6 Guercio, 3 Fontanarosa ©, 33 Pelamatti; 25 Biral, 15 Bonavita, 14 Kamate ; 30 Owusu, 7 Martini, 23 Pio Esposito.

A disposizione: 32 Basti; 40 Delvecchio, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 19 Diallo, 22 Curatolo, 26 Perin, 28 Stante, 29 Quieto, 31 Di Pentima, 34 Berenbruch.

Allenatore: Cristian Chivu

ATALANTA U19 (3-4-2-1): 22 Pardel; 2 Del Lungo, 18 Guerini, 28 Regonesi; 16 Palestra, 8 Muhameti, 25 Colombo ©, 7 Chiwisa; 10 De Nipoti ©, 20 Vorlicky; 11 Shakur.

A disposizione: 12 Maglieri, 4 Saleh, 5 Hecko, 6 Roaldsoy, 15 Ghezzi, 19 Vitucci, 21 Stabile , 23 Perez, 24 Tavanatti, 26 Armstrong, 27 Vavassori, 29 Bevilacqua, 34 Gudmundsson.

Allenatore: Marco Fioretto

ARBITRO: Giordano Michele.

Assistenti: Francesco Valente e Mattia Bartolomucci.

NOTE – Ammoniti: 30 Owusu (I) al 44′ Recupero: 0′ (PT).