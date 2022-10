Inter-Roma, due dubbi per Inzaghi: quotazioni in risalita per un difensore

Ancora due dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista della partita tra la “sua” Inter e Roma, in programma oggi alle ore 18.

DUBBI – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi ha due dubbi in vista della partita di oggi tra la “sua” Inter e la Roma. Uno riguarderebbe il centrocampo, dove rimarrebbe vivo il ballottaggio tra Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Il turco è stato convocato e dovrebbe essere lui a essere schierato titolare. L’altro dubbio sarebbe relativo alla difesa, dove nelle ultime ore sarebbero in risalita le quotazioni di Stefan de Vrij rispetto a Francesco Acerbi. Chance dal primo minuto per Kristjan Asllani. Sulle fasce Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Fuori Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Fonte: Sport.Sky.it