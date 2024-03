Genoa-Inter Primavera 1-1, pagelle: Owusu arma in più 6.5, difesa no!

L’Inter Primavera pareggia anche stavolta, ancora in trasferta, contro il Genoa con il risultato di 1-1. Enoch Owusu è l’arma in più di Chivu, in difesa quasi tutti vanno male. Le pagelle della partita.

Raimondi 5.5: Su Ekhator è reattivo inizialmente, ma sul tiro di Arboscello ha qualche responsabilità. La conclusione non era irresistibile, la pioggia ha influito sulla presa.

Genoa-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Uno dei più pericolosi in fase offensiva, ha sempre il modo e il tempo per trovare cross. In fase difensiva copre come meglio riesce Ekhator.

Stante 5: Male, malissimo come il compagno di reparto. Viene ammonito ad inizio gara e beffato in più occasioni da Ekhator e Sarpa. Sempre in ritardo, sostituito a fine primo tempo.

– dal 46′ Alexiou 6: Dà sicurezza al reparto, mette al sicuro la difesa nerazzurra nel secondo tempo.

Matjaz 5: Si fa anticipare da Ekhator di testa e lascia il buco dove si inserisce Arboscello per il primo gol del Genoa. Pessimo in anticipo, non risponde a dovere nel resto della partita.

Cocchi 5.5: Insolitamente impreciso nei passaggi, fuori fase e incapace di far male in fase offensiva.

Genoa-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Zanchetta 5: Sbaglia tutto il possibile e non sostituisce a dovere Akinsanmiro. Cambiato dopo appena 45 minuti non all’altezza.

– dal 46′ Bovo 6: Fa sicuramente meglio del sostituito. In cabina di regia fornisce la velocità giusto al possesso palla dell’Inter, che diventa man mano più efficace.

Di Maggio 6: La sua prestazione raggiunge appena la sufficienza perché è l’unico a provarci nel suo reparto. Più presente degli altri, ma non eccellente.

Berenbruch 6.5: Assente nella maggior parte del tempo, si prende la responsabilità nel momento peggiore con una conclusione totalmente sbagliata. Fortunato alla fine a colpire Barbini e a segnare il gol del pareggio.

– dall’84’ Mosconi S.V.

Genoa-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 5.5: Non particolarmente ispirato, anche a campo aperto non ha il guizzo per superare i difensori avversari. Vecchio parente del fenomeno visto al Centro Sportivo Vismara.

Sarr 6: Fa quel che può nelle poche palle che gli si danno. Dura lotta fisica, che però non porta ad alcun risultato.

– dal 73′ Spinacce 6: L’Inter attacca per lo più sulle fasce, ha pochi palloni giocabili. Ne tocca uno importante e per poco non crea il gol del vantaggio con un passaggio passato lungo la linea di porta. Nessuno ha sfruttato l’assist.

Quieto 5.5: Recupera la palla che può valere il vantaggio sul risultato di 0-0, dà la palla troppo dietro a Kamate a porta vuota che così scivola. Pessima scelta!

– dal 46′ Owusu 6.5: È la spina nel fianco della difesa del Genoa. Cambia la partita con lui in campo, che dribbla e manda in porta i compagni che meglio sa fare.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 6: Difficile giudicarlo per una partita di questo tipo. La pioggia influisce e non poco sull’esito finale, entrambe le squadre non trovano la pulizia adatta all’incontro nel possesso. Nonostante il mollo approccio l’allenatore raddrizza la gara con i tre cambi a fine primo tempo. Owusu e Bovo sono tra i migliori in campo e danno la spinta per il pareggio firmato Berenbruch. Potrebbe anche arrivare la vittoria, ma alla fine l’1-1 accontenta tutti. La seconda in classifica, in questo momento la Roma, dista ancora 6 punti.