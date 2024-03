Genoa-Inter Primavera termina 1-1: Chivu strappa il pari con Berenbruch!

Genoa-Inter Primavera termina sul risultato definitivo di 1-1. La squadra di Cristian Chivu riesce a strappare il pareggio grazie al gol di Berenbruch. Vicino il raddoppio nel finale ma la rimonta non riesce.

SECONDO TEMPO – Dopo i primi 45′ di Genoa-Inter Primavera, alla ripresa i nerazzurri cercano di imporre il proprio gioco per riuscire a recuperare dallo svantaggio iniziale. Ci riescono al 61′ grazie al gol, anche un po’ fortunato, di Berenbruch. Il centrocampista interista tira dalla distanza e trova la gamba del difensore del Genoa Barbini che complica la traiettoria per Calvani. Nonostante Ekhator continui a creare scompiglio nell’area nerazzurro, come fatto nel primo tempo, anche la squadra di Chivu prova ancora a rendersi pericolosa. Al 70′ si va vicinissimi al pareggio con uno scambio intrigante fra Sarpa e Omar, che trovano la negazione di Calvani. La rimonta, forse, sarebbe potuta essere raggiungibile anche se l’arbitro al 72′ avesse concesso il calcio di rigore alla squadra ospite, dopo il fallo in area ai danni di Owusu. Nei minuti finali della gara c’è ancora tanta Inter, tutta quella che per gran parte dei 90′ non si è vista abbastanza. Le opportunità però non vengono concretizzate e Genoa-Inter Primavera finisce sul risultato definitivo di 1-1.