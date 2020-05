Ag. Emerson Espinoza: “Inter contenta di lui. Prima squadra, una speranza”

Emerson Espinoza è un difensore ecuadoriano classe 2001, che l’Inter ha preso assieme al Parma lasciandolo in gialloblù sino a gennaio. Ora è formalmente nella Primavera di Madonna, ma a causa del blocco dei campionati non ha potuto ancora giocare. Il suo agente, Manuel Sierra, ha parlato ad Area Deportiva FM Quito delle chances di arrivare in prima squadra.

PROCESSO DI CRESCITA – Per Manuel Sierra ci sono possibilità che il suo assistito, Emerson Espinoza, possa avere una buona carriera in nerazzurro: «La settimana scorsa l’Inter ha svolto i test per il Coronavirus, ma non c’è alcuna conferma ufficiale che Emerson Espinoza potrà entrare a far parte della prima squadra. L’Inter ha molti giocatori in rosa, bisogna vedere come arrivano tutti alla ripresa della stagione. Abbiamo comunque delle speranze in tal senso: l’Inter è contenta di Emerson Espinoza, sa quanto possa essere un giocatore importante. Ha lavorato molto bene, alla fine riuscirà ad avere il tempo per dimostrare il suo valore. Tutti i ragazzi della sua età lottano per realizzare un sogno: al suo arrivo in Italia (prima al Parma, ndr) dal Boston River si è dovuto operare al legamento crociato, in modo da tornare in salute».

Fonte: StudioFutbol.com.ec – Victor Loor Bonilla