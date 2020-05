Ballardini: “Lautaro Martinez? Da cedere. Inter, ecco il partner per Lukaku”

Per Ballardini Lautaro Martinez andrebbe ceduto al Barcellona. L’ex allenatore del Genoa, in collegamento con “Sportitalia Mercato”, ha spiegato perché secondo lui l’Inter dovrebbe dare via l’argentino e dato il nome di un sostituto ideale per far coppia con Lukaku.

MEGLIO DARLO – Lautaro Martinez via? Secondo Davide Ballardini sarebbe la soluzione ideale. L’allenatore non ha dubbi: «È da cedere al Barcellona. Se lo vuole il Barcellona, o il Real Madrid, o non so chi come il Liverpool deve andare, perché credo che lui abbia le caratteristiche e le qualità per giocare in quelle squadre. Lì probabilmente si esalta. Da noi è un grandissimo giocatore e quindi fa bella figura anche da noi, ma credo che per la sua carriera e il suo percorso è giusto che lui vada a giocare in una di queste squadre. Chi è il partner ideale per l’Inter accanto a Romelu Lukaku? Io dico Timo Werner, del RB Lipsia».