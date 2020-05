Colantuono: “Serie A, l’Inter ha tutto per fare un gran finale. Ripresa aliena”

Colantuono non esclude l’Inter dalla lotta per vincere la Serie A, nel caso in cui il campionato riprenda a breve. L’allenatore, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, ha parlato del ritorno in campo che potrebbe diventare realtà in settimana.

VICINI ALL’OK – Questa sarà una settimana chiave per la Serie A, fra Consiglio di Lega (oggi) e incontro col ministro Vincenzo Spadafora (giovedì). Stefano Colantuono valuta il nuovo inizio: «La ripresa sarà, dal punto di vista fisico, come inizio campionato o forse anche peggio. Avranno una condizione approssimativa, che crescerà strada facendo. Una situazione del genere non si era mai verificata, non ci sono casi pregressi: è anche difficile valutare. Che ripartenza ci sarà in Serie A? Sarà aliena, strana. Il calcio senza gente è un’altra cosa, ma i campionati vanno finiti. Ci saranno delle difficoltà, ma bisogna portare a termine la stagione. Lazio e Juventus se la giocheranno sino alla fine, ma l’Inter ha tutto per fare un gran finale. Si tornerà in campo con le difficoltà del caso: se i campionati fossero stati congelati avremmo passato un anno di ricorsi e contenziosi, meglio tornare in campo. L’Atalanta una certezza consolidata, peccato che si sia interrotto tutto. Conoscendo l’ambiente però ripartirà allo stesso modo».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo