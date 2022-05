De Rossi: «Ci aspettavamo altro epilogo! Meritavano sia Inter che Roma»

De Rossi ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine di Roma-Inter, finale scudetto del Campionato Primavera 1 che ha visto trionfare i nerazzurri di Chivu. Di seguito le sue dichiarazioni

EPILOGO – Alberto De Rossi parla così al termine di Roma-Inter, finale scudetto Primavera: «Onestamente ci aspettavamo un altro epilogo, tutte e due le squadre meritavano. Pensavamo di aver fatto una grande stagione ma non siamo riusciti a trovare quel guizzo per fare nostra la finale. Una stagione ottima che poteva diventare strepitosa, com’era giusto che fosse secondo me. Il mio futuro? La Roma per quanto riguarda la Primavera ha un altro progetto, per quanto riguarda me non c’è alcun problema con la Roma, stiamo insieme da tanti anni e staremo ancora insieme. Ora io mi metterò a disposizione del progetto che mi proporrà la Roma, non per quanto riguarda la squadra Primavera. Dovrei parlare di tutti gli altri colleghi che hanno partecipato, noi siamo all’ultimo biennio ed è giusto così ma il lavoro che hanno fatto in precedenza è altrettanto valido e importante».