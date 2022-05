Casadei: «Dimostrato di essere squadra pazzesca! Orgogliosi dell’Inter»

Casadei è stato di gran lunga il miglior giocatore della Primavera dell’Inter in stagione e ha messo il suo marchio sulla vittoria del campionato, con il gol del pareggio nella finale con la Roma. Queste le sue parole a Inter TV col premio.

ANCORA IN GOL! – Cesare Casadei festeggia dopo Roma-Inter: «Una stagione incredibile, coronata con lo scudetto. Non potevo desiderare di meglio, abbiamo dimostrato anche oggi di essere una squadra pazzesca. Sono contentissimo. Reazione? Da grande gruppo, come abbiamo sempre fatto durante la stagione. È stato un percorso fantastico, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Una dedica? Sicuramente la gioia è tanta, non c’è una persona in particolare a cui dedicare questo scudetto. Tutti i miei compagni, lo staff, la mia famiglia e tutti quelli che ci sono stati vicini. Sono molto contento di quanto fatto».