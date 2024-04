Udinese-Inter, Inzaghi ne ritrova due (più uno): cosa può cambiare?

Udinese-Inter è la sfida in programma lunedì 8 aprile al Bluenergy Stadium, valevole per la trentunesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoria di Pasquetta contro l’Empoli, intravede la seconda stella ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il tecnico piacentino recupera sia de Vrij che Arnautovic mentre Cuadrado scalpita: cosa potrebbe cambiare nell’undici iniziale?

RIENTRI – Udinese-Inter sarà il Monday Night della trentunesima giornata di Serie A, in programma appunto lunedì 8 aprile al Bluenergy Stadium. La squadra di Simone Inzaghi vede lo scudetto sempre più vicino ma di certo non ha intenzione di rilassarsi. Il tecnico piacentino vede lentamente svuotarsi l’infermeria con i recuperi imminenti di Stefan de Vrij e Marko Arnautovic che potrebbero esserci contro i friulani. Yann Sommer stava già meglio prima di Inter-Empoli ma non era ancora al 100% mentre rimane indisponibile Juan Cuadrado, anche se per poco. Come potrebbe cambiare l’undici iniziale nerazzurro?

Udinese-Inter, come potrebbe cambiare l’undici iniziale con i tre recuperi di Sommer, de Vrij e Arnautovic?

Ora come ora l’unico che potrebbe esserci dal 1′ è Sommer. Inzaghi ha preferito non rischiare il portiere svizzero contro l’Empoli, ma la botta alla caviglia adesso è stata smaltita e tra i pali quasi sicuramente si rivedrà lui. Al centro della difesa quasi sicura la riconferma di Francesco Acerbi, ripartito dopo lo spiacevole caso Juan Jesus mentre de Vrij al massimo potrebbe trovare spazio a gara in corso. Stessa cosa per Arnautovic, fermo da diverse settimane: per lui al massimo uno scampolo di partita. Domani (giovedì 4 aprile) l’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile e fino a lunedì sia Inzaghi che il suo staff avranno modo di schiarirsi le idee.