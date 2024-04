Thuram, ritorno al gol segna un record! Eguagliato Eto’o

Marcus Thuram è tornato al gol in Inter-Cagliari. Il francese ha interrotto il digiuno ed ha eguagliato Eto’o in una voce statistica

EGUAGLIATO – Marcus Thuram ha finalmente interrotto il diguno da gol che durava ormai da 7 partite fra campionato e Champions League. Contro il Cagliari il francese ha siglato l’11esimo gol in un campionato in cui conta anche ben 11 assist. Numeri da capogiro che lo fanno salire nell’olimpo degli attaccanti nerazzurri: dal 2004 ad oggi il francese è il secondo, dopo Samuel Eto’o, a far registrare più di 10 gol e 5 assist alla prima stagione all’Inter. Per quanto riguarda l’impatto alla prima stagione, l’ex Gladbach, sta ripercorrendo le orme di una delle leggende più amate della storia nerazzurra.

RECORD – Il record è solo uno dei picchi della stagione superlativa di Thuram. Al netto di un fisiologico periodo di calo, il francese è stato determinante per tutta la stagione esaltandosi, in maniera particolare, nei big match. Adesso, ripresa la via del gol, il francese spera di incidere ancora: magari nell’imminente derby col Milan, match che può chiudere il discorso scudetto.