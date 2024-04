FOTO – Inter-Cagliari riporta a San Siro due ex: Dumfries li riabbraccia!

Serata di ritorni quella di Inter-Cagliari. Denzel Dumfries riabbraccia due cari ex nerazzurri e riserva loro una dedica, con foto, sui social.

RITORNI – San Siro ieri sera ha ospitato Inter-Cagliari, terminata 2-2, ma non solo. In occasione della trentaduesima sfida di Serie A hanno fatto ritorno al ‘Giuseppe Meazza’ anche due ex nerazzurri, protagonisti delle scorse stagioni e con in comune una cosa. Si tratta di André Onana e Samir Handanovic, entrambi portieri e legati, non solo dal ruolo svolto in campo, ma anche dall’amore per i colori nerazzurri. I due, che hanno assistito a Inter-Cagliari, sono stati accolti dall’affetto dei tifosi e degli ex compagni di squadra.

Dumfries ritrova i due ex portieri!

DEDICHE – Proprio tra gli ex compagni spunta Denzel Dumfries, che ha riabbracciato Onana e Handanovic e ha riservato loro un pensiero sui social all’indomani di Inter-Cagliari. L’olandese quest’oggi, infatti, ha condiviso due scatti con entrambi i portieri nelle proprie stories di Instagram. All’estremo difensore camerunense, ora al servizio del Manchester United, Dumfries ha scritto: «Felice di averti rivisto fratello». Sull’ex portiere e capitano Handanovic, premiato prima dell’inizio di Inter-Cagliari, l’olandese ha detto: «Congratulazioni per la tua grande carriera».

Queste le due foto, con dedica, pubblicate da Dumfries all’indomani di Inter-Cagliari.