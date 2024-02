Sommer sempre più leader dell’Inter! Numeri top nel 2024

Yann Sommer a protezione dell’Inter. Pochissimi gol subiti, tanta sicurezza tra i pali. Così il portiere ex Bayern sta rivivendo una seconda vita all’ombra della Madonnina di Milano.

SICUREZZA – Con Yann Sommer – così come con Audero contro il Lecce – il dato dei gol subiti dall’Inter si è decisamente ridotto rispetto a quando fra i pali c’erano Handanovic prima ed Onana poi. A prescindere da un attacco che fa faville e con il duo Lautaro Martinez–Marcus Thuram sempre più trascinatori di questa Inter, anche la difesa così come la porta sono diventati fondamentali per l’equilibrio di una squadra che rasenta la perfezione in campionato e che regala anche bel calcio in Europa. In vista della partita contro l’Atalanta, il portiere svizzero scenderà con la maglia da titolare dopo lo stop per febbre contro il Lecce.

PERFETTI – L’Inter di Simone Inzaghi ha fatto un mese praticamente perfetto con cinque vittorie su cinque in attesa della gara di questa sera contro l’Atalanta. L’Inter in generale, o meglio dire Sommer e Audero, non prendono gol da 316 minuti: l’ultimo a scardinare la porta dei nerazzurri era stato El Shaarawy con il gol della Roma. Da quel momento in poi solo tanti gol e tre clean-sheet di fila con Salernitana, Atletico Madrid e Lecce. Adesso invece la sfida più delicata del 2024 con la Dea che è il primo vero matchpoint per lo scudetto. In caso di vittoria l’Inter spingerebbe in avanti il pedale dell’acceleratore.