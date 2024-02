Probabili formazioni Inter-Atalanta in Serie A: i ballottaggi e le scelte di Inzaghi

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Atalanta, che è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 a Milano. Partita valida per il recupero della 21ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Scopriamo le ultime novità sui piani tecnico-tattici di Inzaghi che, tra soliti ballottaggi e precise scelte da fare nella sfida “scaccia-asterisco”, si prepara a schierare il suo undici titolare in Inter-Atalanta di Serie A

CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

INDISPONIBILI: 5 Sensi (operato), 7 Cuadrado (operato), 9 M. Thuram (elongazione), 15 Acerbi (risentimento).

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Bastoni e Mkhitaryan.

BALLOTTAGGI: A centrocampo Asllani in cabina di regia favorito su Frattesi per rimpiazzare Calhanoglu, con Barella che torna ad agire da mezzala. In attacco stavolta più Arnautovic che Sanchez in sostituzione di Thuram per fare coppia con il capitano Lautaro Martinez, insostituibile.

MODULO: 3-5-2.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni Inter-Atalanta in Serie A: le scelte di Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 49 M. Sarr, 70 A. Sanchez.

ALTRI GIOCATORI IN ROSA: 40 Calligaris; 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Aidoo, 50 A. Stankovic.

SQUADRA AVVERSARIA: L’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini, che al momento è quinta a quota 46 punti, esattamente a 20 lunghezze dall’Inter capolista in solitaria con 66 punti (qui per maggiori dettagli sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta). Vittoria all’andata a Bergamo: 1-2.

In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Atalanta in Serie A, segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social – per restare sempre aggiornato sulle ultime novità. La cronaca testuale della partita in diretta, con il supporto digitale e grafico del LIVE MATCH by FootData™, inizierà alle ore 20:15 circa ma il pre-partita è in programma già da prima con tutti i contenuti dedicati.