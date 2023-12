Sommer, che impatto all’Inter! Nei numeri già meglio di Onana

Sommer è arrivato nel mercato estivo per sostituire il partente Onana e non lo sta facendo rimpiangere. I numeri dello svizzero con l’Inter sono già migliori rispetto a quelli camerunese

IMPATTO – Uno dei protagonisti meno celebrati dell’Inter capolista è certamente Sommer. Arrivato in estate per sostituire Onana, fra i dubbi generali, l’estremo difensore ex Bayern Monaco ha saputo piano piano far ricredere tutti i detrattori con numeri e prestazioni da top assoluto. Ultima, in ordine di tempo, la straordinaria partita disputata a Napoli dove Sommer ha tenuto al sicuro il risultato con tre parate di altissimo livello. Nei numeri, lo svizzero arrivato a prezzo di saldo, è già meglio del suo predecessore: sono 9 i clean sheet In Serie A per Sommer, già uno in più di quelli messi a segno da Onana nell’intera passato campionato.

CONTINUITA’ – L’unico neo nell’inizio di stagione pressoché perfetto di Sommer è l’errore sul gol di Bajrami in Sassuolo-Inter, decisivo per l’1-2 finale. Una piccola macchia che può fungere da monito al portiere ma anche all’intero riparto difensivo nerazzurro: per raggiungere l’obiettivo seconda stella la concentrazione dovrà essere massima in tutte le partite. Il cammino è ancora lungo e le insidie sono tante: Sommer e gli altri dovranno continuare su questo livello.