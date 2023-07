Skriniar e Inter oltre il gelo post-addio: una storia finita male da non replicare

Skriniar ormai fa parte del passato dell’Inter ma al momento difficilmente esistono i presupposti per creare un futuro – anche a distanza – di stima reciproca. La sempre più rumorosa separazione tra il difensore slovacco e la società nerazzurra crea un raro precedente che sicuramente non dovrà essere più replicato, ma adesso bisogna pensare solo al presente

ROTTURA TOTALE – Ringraziamenti e saluti per tutti. O quasi. Forse. L’addio tra Milan Skriniar e l’Inter è più difficile di ciò che si poteva pensare già sei mesi fa. Le due parti coinvolte nella separazione più dannosa possibile per la situazione storica in cui versa la società nerazzurra non vogliono seppellire l’ascia di guerra. Anzi, probabilmente seguiranno altre puntate dopo il finale di stagione. Lo spin-off è atteso dopo l’ufficializzazione della firma con il Paris Saint-Germain, visto che al momento Skriniar risulta ancora svincolato. Ma cos’è successo nelle ultime ore? Molto semplicemente, ma anche misteriosamente, sono spariti i saluti dell’Inter a Skriniar. L’articolo sul sito ufficiale della società non c’è più. I post dedicatigli sui canali social nemmeno. Il video su YouTube idem. Curioso sì, strano anche. Perché non è una svista ma una scelta voluta: i saluti con ringraziamento a Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini sono ancora tutti lì. Quelli di Skriniar c’erano ma sono durati poche ore. Un atto “pubblico” dovuto di cui l’Inter sembra essersi pentita in tempi record. Evidentemente ai vertici nerazzurri non è piaciuta qualcosa (polemica) successa dopo. Perché il problema non possono essere i commenti dei tifosi indispettiti un po’ con l’Inter e un po’ tanto (troppo?) con Skriniar, visto che si possono censurare e addirittura limitare. Una volta separati la polvere non può più essere messa sotto il tappeto…

Inter e Skriniar avanti ma assolutamente divisi

PROGRAMMI FUTURI – Il triste finale tra Skriniar e l’Inter diventa più penoso che mai. E se nel frattempo c’è chi aspetta i saluti e i ringraziamenti mancanti tra i pali, l’Inter deve andare avanti. Oltre al punto interrogativo su Samir Handanovic ci sono anche novità su Alex Cordaz, che sono due colonne dello spogliatoio. E a quanto pare uno verrà congedato ufficialmente a breve, l’altro ancora non si sa. Aggiungendo all’elenco anche l’epurato Marcelo Brozovic e il già citato D’Ambrosio, l’Inter sembra intenzionata a completare una storica rivoluzione rinunciando a tutti i precedenti “capitani” in rosa. Skriniar in questo caso è solo uno dei tanti. Un numero. A differenza degli altri, però, la lacuna numerica si traduce anche in lacuna tecnico-tattica di primo livello. L’Inter in difesa deve ancora annunciare il post-Skriniar tra i profili seguiti. Una lista di potenziali tiolari che verrà presto aggiornata, eliminando i profili non più raggiungibili in favore di quelli ancora in corsa. Qualcuno dovrà arrivare alla corte di Simone Inzaghi, che non può pagare per tutti. A Parigi lo aspettano, ma di Skriniar tra Appiano Gentile e Milano si parlerà molto poco nei prossimi giorni. La pagina non solo è stata voltata, è stata addirittura strappata: “A Skriniar vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista… ma solo per qualche ora”. Adesso l’Inter deve tornare a scrivere la sua (nuova) storia con altri calciatori, professionisti e uomini.