Sensi ‘nuovo’ acquisto per l’Inter? Numeri incoraggianti col Monza

Il nuovo acquisto per il centrocampo dell’Inter in vista della prossima stagione potrebbe essere Stefano Sensi. Che, dopo diverse stagioni complicate dal punto di vista della condizione fisica, in questa stagione con il Monza ha mostrato numeri incoraggianti.

NUOVO ACQUISTO – In vista del prossimo anno, l’Inter potrebbe ritrovare un nuovo importante elemento a centrocampo. Quello Stefano Sensi che aveva iniziato la sua esperienza in nerazzurro nel migliore dei modi, salvo poi perdersi in un tunnel infinito di problemi fisici. Che ne hanno minato le annate successive. Con il prestito di questa stagione al Monza, però, il centrocampista italiano sembra aver ritrovato fiducia ma soprattutto condizione fisica. Sono incoraggianti i suoi numeri: 22 le presenze totali in campionato, di cui 19 dal primo minuto. Il tutto su 29 partite, alcune delle quali saltate per uno sfortunato infortunio che lo ha portato alla frattura del perone. Sensi ha però recuperato al meglio, tornando a tirare le file del centrocampo brianzolo con continuità. In attesa di capire il suo futuro all’Inter.