Sanchez spara a zero su Inzaghi ma è falso! Lui e l’arbitro causa del KO Inter!

Sanchez va giù pesante su Inzaghi (vedi intervista), accusandolo di avergli impedito di giocare il derby di Milano, poi perso. Ma le affermazioni dell’ex attaccante dell’Inter sono false!

DICHIARAZIONI FALSE – Alexis Sanchez torna a parlare – male – della sua esperienza all’Inter. L’attaccante cileno si dice scontento della gestione di Simone Inzaghi, accusato di avergli impedito di giocare nel derby di Milano. Il giocatore dell’Olympique Marsiglia si dice sicuro che, con il suo contributo in campo, la sua ex squadra avrebbe vinto la sfida contro il Milan. Ma le sue sono dichiarazioni errate, perché l’unico derby milanese perso da Inzaghi, nella stagione scorsa, è quello del 5 febbraio 2022 e, in quell’occasione, Sanchez era in campo. In quel Inter-Milan, infatti, il cileno entrò al 70′, sul risultato di 1-0. A dirla tutta, il primo gol del Milan, ad opera di Oliver Giuroud, fu frutto di un errore a centrocampo proprio di Sanchez. Da lì partì il contropiede dei rossoneri e, successivamente, la rimonta che segnò il punto di non ritorno dell’Inter.