FOTO – Inter-Juventus Women, Santi carica: «Manca un giorno!»

Santi pubblica un post sui social alla vigila di Inter-Juventus Women (vedi articolo). La centrocampista nerazzurra è pronta per la prima partita della poule scudetto di Serie A Femminile. Di seguito la foto e le sue parole.

RIVINCITA – L’Inter Women è pronta a tornare in campo per la prima sfida della seconda parte del campionato di Serie A Femminile. La squadra di Rita Guarino nella 2ª giornata per la poule scudetto si scontrerà con la Juventus. Dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia, le nerazzurre sono pronte a prendersi la rivincita in campionato. Irene Santi sembra non essere nella pelle. La centrocampista dell’Inter Women, infatti, pubblica un post sul proprio profilo Instagram in cui scrive: «Manca un giorno!».