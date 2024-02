Sanchez in versione ‘Maravilla’, crescita anche in Inter-Atalanta

Una delle piacevoli ‘scoperte’ di queste ultime partite di campionato è sicuramente il rendimento di Alexis Sanchez. Che mostra una crescita di condizione nettamente migliore rispetto a inizio stagione, con un contributo importantissimo.

MARAVILLA – Dopo un inizio di stagione non propriamente convincente, Alexis Sanchez si sta trasformando sempre di più nella sua versione ‘Maravilla’. Non soltanto per la punizione pennellata perfettamente sulla testa di Davide Frattesi per il gol del 4-0 in Inter-Atalanta, ma anche per il suo contributo in fase di possesso e non. Come nella sfida contro il Lecce, dove ha peraltro disputato la gara nella sua interezza, Sanchez ha fatto vedere grinta, corsa, voglia e anche sprazzi della qualità che ha spesso e volentieri mostrato in passato. Insomma, in questo momento in cui il calendario si intensifica e la Champions League diventa sempre più importante, avere a disposizione un Sanchez in formato ‘Maravilla’ – e nella miglior condizione atletica possibile – è tutto grasso che cola. Specialmente per permettere a Marcus Thuram di poter recuperare al meglio dopo l’ultimo problema muscolare, senza stress ed evitando ricadute.