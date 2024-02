Inter-Genoa, un assente sicuro (+1 in forse): Inzaghi valuta le scelte

Dopo aver archiviato la pratica Atalanta, in casa nerazzurra si punta già lo sguardo verso Inter-Genoa del prossimo lunedì. Una gara con un sicuro assente e un altro in forse, dopo la vittoria per 4-0 sui bergamaschi. Simone Inzaghi valuta le sue scelte

CONTA DEGLI ASSENTI – In seguito al 4-0 perentorio contro l’Atalanta, in casa nerazzurra si guarda già a Inter-Genoa. Sfida che Simone Inzaghi dovrà affrontare con un assente sicuro, ovvero il diffidato Alessandro Bastoni che, nella sfida contro gli orobici, ha preso il cartellino giallo dovendo così scontare un turno di squalifica nella prossima giornata. Con Francesco Acerbi ancora alle prese con il recupero dal suo infortunio nella sfida contro la Roma, la scelta per lunedì ricadrà per forza di cose su Carlos Augusto, che agirà – proprio come nella gara contro il Lecce – da braccetto di sinistra. Ad aiutare ci sarà anche Tajon Buchanan, pronto a subentrare per Federico Dimarco nel caso in cui quest’ultimo necessitasse un cambio.

CENTROCAMPO – La situazione è complicata anche a centrocampo, visto il problema riscontrato contro l’Atalanta da Davide Frattesi subito dopo il suo gol che è valso il 4-0 finale. Resta da capire l’entità del suo infortunio e se la sua presenza per Inter-Genoa sia o meno a rischio. Un fattore da valutare attentamente, considerando che anche Hakan Calhanoglu è alle prese con il recupero da un problema muscolare. In ogni caso, proprio come visto a Lecce, Simone Inzaghi ha pronte tutte le alternative del caso. E, fin qui, ha ottenuto ottime risposte da tutti gli elementi della rosa che ha impiegato.